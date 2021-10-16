شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة السيناريست الكبير كرم النجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا السيناريست الكبير كرم النجار، في صدمة لكل محبيه ممن تأثروا بأعماله العظيمة، ما بين الدراما والسينما، حيث ساهم بكتاباته في مجموعة من الأعمال منها "الصرخة"، و"الأصدقاء"، وغيرها من الأعمال العديدة، مثل مسلسل "لا إله إلا الله"، حيث اعتبر بذلك أول مسيحى يقوم بكتابة عمل عن الرسول، بحسب ما صرح به الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية لـ"الخليج 365".

الراحل كرم النجار خريج كلية الحقوق من جامعة الإسكندرية، وكانت بدايته من خلال مسلسل (اﻹنسان والجبل) عام 1969، ليقدم بعدها عشرات الأعمال مابين السينما والتلفزيون، ومن أبرز أعماله فيلم (الصرخة) مع الفنان نور الشريف عام 1991، ومسلسلات (الرقص على سلالم متحركة، الأصدقاء، بابا نور)