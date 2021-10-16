شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تشاهد "ياما فى الجراب ياحاوى" لـ يحيى الفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة أنغام أمس على حضور عرض مسرحية "ياما في الجراب يا حاوى" للنجم الكبير يحيى الفخرانى، وذلك وسط حفاوة شديدة من المتواجدين باستقبالها، مثلما يظهر خلال الصور التي عكست فرحتها هى الأخرى بالتواجد خلال العرض الذى يضم كوكبة من النجوم على رأسهم الفنان الكبير يحيى الفخرانى، والذى تم استئناف عروضه أمس على أن يقام الجمعة من كل أسبوع.

ولا تعد النجمة أنغام هى الأولى التى تحرص على حضور العرض، حيث سبق وحضر العرض مجموعة من النجوم منهم الفنان عمرو سعد والسينارست عبد الرحيم كمال والإعلامية منى الشاذلي والإعلامية سهير جودة، بالإضافة إلى حالة الإقبال الجماهيرى على العرض.



نجوم المسرحية وانغام



أنغام

"ياما في الجراب ياحاوي" من إنتاج كايرو شو بمشاركة "تذكرتى" برئاسة منتصر النبراوى، وهى مسرحية مأخوذة عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة" إخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة تضمنت أحدث التقنيات، وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم مثل النجم إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.



ياما فى الجراب يا حاوى



يحيي الفخرانى وأنغام