شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال عمر الحريرى عن عادل إمام.. فى ذكرى وفاته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم السبت الموافق 16 من أكتوبر، ذكرى وفاة واحد من أهم نجوم الوسط الفنى، الذى أثرى الحركة الفنية بالكثير من الأعمال الناجحة التى ما زالت محفورة فى أذهاننا لليوم، كما شارك العديد من نجوم جيله والأجيال اللاحقة، هو الفنان الراحل عمر الحريرى.

وفى لقاء نادر للفنان عمر الحريرى ببرنامج "نجم وسهرة" والذى كان يذاع علي القناة الثانية المصرية، تحدث الحريرى عن علاقته بالزعيم عادل إمام وبعض كواليس أعمالهم سويًا، حيث قال كل عمل فنى يبنى علي الحب والعلاقة بين الفنانين وبعضهم ومدى الصداقة التى تجمعهم علي الاحترام لبعضهم البعض، فعندما كنا صغار كنا ننظر للفنانين الكبار نظرة احترام، وعندما أصبحنا فنانين كبار أصبحت الأجيال الجديده تنظر لنا نظرة احترام والبعض لا ينظر باحترام ولكن ليس هذا المهم.

وأضاف الحريرى، فى يوم ألتقيت بفنان شاب يؤدى أدوارًا كوميدية، وعندما التقينا قال لى عندما كان صغيرًا كان يحب أن يرانى علي الشاشة وأتى اليوم الذى عملنا فيه سويًا وقدمنا عمل مسرحى أستمر لمده ثمان سنوات، هو الفنان الكوميدى العظيم عادل إمام، هو فنان متكامل يستطيع تقديم الكوميدى والتراجيدي، عندما ألتقينا في "شاهد ماشافش حاجة" جمعتنا علاقة محبة وصداقة وهذا ما أدى لنجاح المسرحية.

وتابع ، أتذكر فى مسلسل " أحلام الفتى الطائر " جمعنا مشهد كانت نهايته أن يصفع كلا منا الأخر علي وجهه ، وأنتهى المشهد علي ذلك وبعدها تسارعنا إلي بعضنا ونظرنا مكان الصفعة وأحتضنا بعض .