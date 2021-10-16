بالصور| بشرى وأحمد مجدي وأمير رمسيس يفتتحون معرض كريستوف كيشلوفسكي بالجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة| منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

افتتح مهرجان الجونة السينمائي، على هامش فعاليات دورته الخامسة، ظهر اليوم السبت، معرض كريستوف كيشلوفسكي الاستعادي، إحياء للذكرى الخامسة والعشرين لوفاته، يضم أعمال المخرج البولندي.

وشهد الافتتاح حضور مهندس الديكور أنسي أبو سيف، الفنانة بشرى، المخرج أمير رمسيس، الفنان أحمد مجدي، مدير المهرجان انتشال التميمي.

ويصمم ويجهز المعرض الاستعادي مصمم ومنسق المناظر أنسي أبو سيف، وتم إعادة الأعمال المعروضة فيه إلى الحياة مرة أخرى من خلال عدسة سينمائية.

ضم المعرض 23 ملصقا مؤطرا من متحف السينما في لودز، وكلها مستوحاة من أفلام كيشلوفسكي، ويتضمن موادا أصلية من أرشيف سينماتيك.

ومن بين أبرز فعاليات المعرض فيلم وثائقي يُظهر جوانب من حياة المخرج الراحل، بعنوان "كريستوف كيشلوفسكي: أنا بين بين".

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