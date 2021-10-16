درة تستعرض إطلالتها في ثاني أيام مهرجان الجونة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

استعرضت النجمة التونسية درة زروق، إطلالتها في ثاني أيام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، خلال مقطع فيديو نشرته على موقع "إنستجرام".

وظهرت درة على السجادة الحمراء للفيلم المغربي الفرنسي "على صوتك" في مركز الجونة للمؤتمرات، وهو من إخراج نبيل عيوش، وهو إنتاج مشترك بين المغرب وفرنسا، وتدور أحداث الفيلم حول الرابر السابق أنس الذي يعمل في مركز ثقافي يقع في حي شعبي في الدار البيضاء، ويقوم بتشجيع طلابه لتتبع شغفهم والتعبير عن أنفسهم بحرية دون قيد من خلال فن الهيب هوب، وعُرض الفيلم عالميًا للمرة الأولى في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي 2021.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مساء الخميس 14 أكتوبر الجاري، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد حفل الافتتاح حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، منى زكي، دينا الشربيني، منة شلبي، أحمد رزق، أروى جودة، شريف منير، نجلاء بدر، ورانيا يوسف وغيرهم، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وتقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.