بالفيديو| داليا البحيري لـ"الخليج 365": أغير لعدم مشاركتي بالمهرجانات بأفلام.. وسمير غانم ملك الكوميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- عمر هشام:

أعربت الفنانة داليا البحيري عن إعجابها بحفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم مساء الخميس، مؤكدة أن الفقرة التي قدمها الفنان سيد رجب وطريقة حكيه كانت جميلة.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "اكتر حاجة عجبتني فقرة سيد رجب بيحكي بطريقة جميلة اتأثرنا بكل النجوم اللي رحلوا عننا، قامات كبيرة، واتخضيت لان لقيت اننا فقدنا عدد كبير منهم، ربنا يتغمدهم برحمته، كمان عجبتني فقرة سمورة كنت بضحك من قلبي".

وتابعت حديثها عن الفنان سمير غانم "هيفضل معانا في وجداننا وبيضحكنا على طول، هو ملك الكوميديا"، وأثنت على تكريم الفنان أحمد السقا، قائلة "حاجة حلوة حد يتكرم في عزه وقمة نجاحه، ساعات كتير ناس بترحل بدون تكريم بنقول خسارة، فحلو نكرم شباب وناس في قمة عطائها زي هنيدي والسقا والصاوي".

داليا أكدت أنها تشعر بالغيرة مع حضورها مهرجانات سينمائية، تجعلها تتمنى أن تتواجد وتشارك بفيلم ينافس، موضحة "بغير جدا نفس اوي اوي، بس كل حاجة بتيجي في ميعادها، نفسي ابقى موجودة بفيلم حتى لو قصير، هيحصل".

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