مهرجان الجونة.. هالة صدقي توجه رسالة لعمال مصر لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة هالة صدقي، على توجيه رسالة شكر لعمال مصر على ما فعلوه وبذلوه من جهد قبل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة بعد حادث الحريق.

ونشرت هالة، صورة لها من المهرجان، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مهرجان الجونة، وحقيقي سعيدة بعمال مصر اللي أنجزوا العمل، ليظهر المهرجان أمام ضيوفنا بأزهى صورة".

حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة هذا العام، شهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، ويقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.