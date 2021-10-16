صور| أنغام تحضر عرض مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حضرت النجمة أنغام، العرض المسرحي "ياما في الجراب يا حاوي" للنجم الكبير يحيي الفخراني، وذلك بعد عودة العروض مرة أخرى على مسرح الكاركية بكايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس أيام 15، 22، 29 من شهر أكتوبر الجاري.

ونشر المخرج مجدي الهواري، صور حضور أنغام بالعرض، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ولما نتكلم عن الحلاوة، وعن ليلة حلوة، يبقى لازم تكون فيها الحلوة أنغام.. نورتينا يا غالية، ياما في الجراب يا حاوي".

"ياما في الجراب يا حاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة" من إنتاج " كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم الذين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار ونجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي وسما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

مسرحية "يا ما في الجراب يا حاوي" تدورأحداثها في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم إنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والصراع على السلطة .