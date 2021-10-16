صور| محمد حماقي يشعل حفل الجامعة البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيا النجم محمد حماقي، حفلا غنائيا بالجامعة البريطانية، وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

وقدم حماقي، خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه ومنها، "نفسي أبقى جنبه"، "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلموني"، "يا ستار".

كما غنى مع جمهوره مجموعة من أغاني ألبومه الجديد "يا فاتني" ومنها، "لو هتسيب"، "تك"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "مش قادر أنسى"، "قالوا عنك".

جدير بالذكر أن محمد حماقي، طرح مؤخرا ، أغنيته الجديدة "نادانا" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان محمد رحيم، توزيع تميم.

وتأتي هذه الأغنية بعد طرح حماقي، ألبومه الجديد "يا فاتني" يوم 6 أكتوبر الماضي.

ألبوم "يا فاتني" لمحمد حماقي، ضم 15 أغنية وتعاون فيه مع العديد من نجوم الأغنية، ومن الشعراء: أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعي، ومن الملحنين عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادي، ومن الموزعين تميم، وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل‪.