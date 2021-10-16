بعد تعرضه لحادث.. وائل جسار يوجه رسالة لوائل كفوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجه الفنان وائل جسار رسالة لصديقه الفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير بسيارته ونقله لأحد المستشفيات.

وكتب جسار، عبر ستوري حسابه على إنستجرام :"حمدالله على السلامة أخي وصديقي.. ما بيلبقلك إلا الصحة والنجاح وائل كفوري".

وحسب موقع "النهار" اللبناني، فإن "كفوري" تعرض لحادث مروّع على طريق أوتوستراد جبيل، المسلك الغربي باتجاه بيروت، وتم نقله إلى مستشفى معونات جبيل للمعالجة، حيث يخضع للفحوص الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن رضوض (كدمات) في أنحاء جسده وأضرار جسيمة لحقت بالسيارة التي كان يقودها، حيث اصطدمت بقناة مياه لدى الضغط المفاجئ على الفرامل، ما أدى إلى تدورها.

وطمأن الصديق المقرب لكفوري، الشاعر حبيب بو أنطون جمهور النجم اللبناني، وكتب عبر "تويتر": ‏‎"وائل بخير.. شكراً يا عدرا".

وكان الإعلامى اللبناني دومينيك أبو حنا، أعلن عن تعرض النجم وائل كفوري لحادث سير مروع.

ونشر أبو حنا، صورا لسيارة وائل كفوري المتهشمة، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلق: "الحمد لله على السلامة للنجم وائل كفوري الذي تعرض لحادث سير مروع".

يذكر أن أخر أعمال وائل كفوري، أغنية على طريقة الديو مع النجمة أنغام وتحمل اسم "برضه بتوحشني"، من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.