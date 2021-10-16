فن ومشاهير

وفاة والدة بطل فيلم "أميرة" المشارك بمهرجان الجونة السينمائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، والدة الفنان الفلسطيني علي سليمان، بطل فيلم "أميرة"، المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السنيمائي في دورته الخامسة.

وكتب سليمان، عبر حسابه على "فيسبوك": "انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمي الحبيبة".

فيلم "أميرة" بطولة صبا مبارك، وتارا عبود وعلي سليمان، ومن تأليف الثلاثي شيرين وخالد ومحمد دياب، ومن إخراج محمد دياب.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة فلسطينية مراهقة عاشت طوال 17 عاما، وهي تعلم أنها ابنة أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية، عن طريق تهريب حيواناته المنوية، ولكن ينقلب عالمها عندما تكتشف أن والدها عقيم لا يستطيع الإنجاب، فتخوض رحلة للبحث عن هويتها ومعرفة والدها الحقيقي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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