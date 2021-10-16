عمرو محمود ياسين يُعلن: "قريبًا ..نصيبي وقسمتك 4 "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، استعداده لتقديم الجزء الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك" بعد النجاحات التي حققها المسلسل بالمواسم السابقة.

وكتب ياسين، عبر حسابه على "فيسبوك": "قبل أعوام بدأنا رحلة جميلة أنا والمنتج المحترم أحمد عبدالعاطي (شركة آرت ميكرز)، وقدمنا أول مواسم مسلسل (نصيبي وقسمتك) للمرة الأولى ثم عدنا وكررنا التجربة مرة ثم مرة وتكرر النجاح بحمد لله في كل مرة".

وأضاف: "دائما كنا نتلقى أراء شديدة الإيجابية عن المسلسل بكل أجزائه ومطالبات دائمة بتقديم موسم جديد.. وهو الأمر الذي شجعنا لتكرار التجربة مجددا..قريبا نصيبي وقسمتك 4 ، ونتمنى من الله التوفيق".

جدير بالذكر أن مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" ضم عدد من الحكايات، منها "ماتيجي يا مليجي" للفنان محمد الشرنوبي، دنيا عبدالعزيز، ومحمود حجازي وآخرين، وإخراج مصطفى فكري، وحكاية "براد شاي" بطولة هبة مجدي وهاني عادل، وحكاية "اتفضل في الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، وحكاية "اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، وحكاية "مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، وحكاية "ع الهادي يا زبادي" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، وحكاية "كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصي، وحكاية "حبيبتي من تخون" بطولة طارق صبري وميرنا نور.