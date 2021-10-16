ركوب الخيل أخطر من التزلج أو قيادة سيارة سباق

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - من المرجح أن يرسلك ركوب الخيل إلى المستشفى أكثر من التزلج أو قيادة سيارة سباق، حسبما زعمت دراسة.

وفي هذا السياق نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه ..

درس الباحثون في تكساس بيانات عن الإصابات من بنك بيانات الصدمات الوطني من عام 2007 إلى 2016.

بشكل عام، تم تسجيل أكثر من 45,000 إصابة ناتجة عن ركوب الخيل والتي شهدت حاجة المرضى للعلاج في المستشفى بحسب البيانات.

كان هذا أكثر من الحوادث الناتجة عن كرة القدم الأمريكية والتزلج وسباق السيارات، ولكنّ المؤلفين لم يحددوا المقدار.

وجد الأكاديميون أنّ الإصابات الأكثر شيوعاً لراكبي الخيول كانت في الصدر والظهر (37 بالمائة) والأطراف (27 بالمائة).

ودعا الخبراء إلى زيادة تدابير السلامة ومعدات الحماية لاستخدامها على نطاق أوسع في هذه الرياضة.

يركب حوالي 1.8 مليون شخص في بريطانيا وحوالي 30 مليون شخص في الولايات المتحدة الخيول بانتظام.

أظهر البحث، الذي نشر في المجلة الطبية البريطانية، أنّ هناك ما مجموعه 45,671 إصابة مرتبطة بركوب الخيل خلال الفترة التي تمت دراستها.

من بين هؤلاء، احتوى حوالي 20,000 على بيانات مفقودة، لذلك تمكن الباحثون فقط من تحليل 24,791.

وكان متوسط عمر المصابين 47 عاماً، مع نسب متساوية تقريبًا من الرجال والنساء.

كتب المؤلفون: “إنّ خطر دخول المستشفى من إصابات الفروسية أعلى من كرة القدم وسباق السيارات والتزلج.

“يجب اتخاذ تدابير وحملات وقائية لتسليط الضوء على ممارسات السلامة واستخدام معدات الحماية الشخصية أثناء ركوب الخيل إما للرياضة أو الترفيه أو العمل.”

توفي حوالي 320 شخصاً بسبب إصاباتهم خلال فترة الدراسة، حيث كانت إصابات الرأس والرقبة السبب الرئيسي للوفاة في ثلاثة من أصل أربع حالات (237، أو 75 في المائة).

سبعة فقط (اثنان في المئة) من الذين لقوا حتفهم أصيبوا بجروح في أذرعهم أو أرجلهم.

وقال كيفن موتور، أحد الباحثين في جامعة تكساس ريو غراندي فالي: “تشير هذه البيانات إلى أنّ مخاطر أنشطة الفروسية لم تكن محل تقدير كبير.”

“عند متابعة ساعات من النشاط، أدى ركوب الخيل إلى نسبة أعلى من دخول المستشفى مقارنة بالأنشطة الأخرى ذات المخاطر العالية مثل التزلج.”

“في الآونة الأخيرة، تم إيلاء بعض الاهتمام من قبل وكالات رياضة الفروسية لاستخدام معدات الحماية لمنع الإصابات، خاصة فيما يتعلق بالارتجاج وإصابات الدماغ.”

“ومع ذلك، ركز عدد قليل جداً من حملات الصحة العامة على منع الإصابات في الدراجين الذين يستخدمون الخيول للترفيه والعمل.”