فن ومشاهير

صلاح على موعد مع تحقيق عدة أرقام قياسية في مباراة واتفورد

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كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

محمد صلاح

سيحقق نجم فريق ، الدولي المصري محمد صلاح، عدة أرقام قياسية شخصية له في حال هزه شباك واتفورد خلال مواجهة الفريقين، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من .

وتقام مواجهة ليفربول وضيفه واتفورد، ظهر اليوم السبت، في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مكة.

وسجل صلاح، الذي يمكن أن يبدأ مباراته رقم 200 مع ليفربول في جميع المسابقات، في كل من آخر خمس مباريات بالدوري ومبارياته السبع الماضية بشكل عام مع “الريدز”.

ولم يسبق للنجم المصري أن سجل مع ليفربول في ست مباريات متتالية في الدوري، أو ثماني مواجهات متتالية في جميع المسابقات.

ويمكن أن يصبح صلاح، رابع لاعب في تاريخ ليفربول، الذي يسجل في كل من المباريات الأربع الافتتاحية للنادي خارج أرضه في الدوري، بعد سام ريبولد (موسم 1902-1903)، وجون الدريدج (1987-1988)، ودانييل ستوريدج (2013-2014).

وفي حال تسجيل صلاح لهدف في شباك واتفورد، فسيعادل رقم الإيفواري ديديه دروغبا كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي.

ويعد دروغبا هو أكثر لاعب إفريقي نجح في تسجيل أهداف في الدوري الإنجليزي بواقع 104 أهداف، بفارق هدف واحد فقط عن صلاح.

وسجل دروغبا، الذي اعتزل كرة القدم قبل سنوات، 104 أهداف بقميص في الدوري الإنجليزي في 254 مباراة، بينما سجل صلاح 103 أهداف بقميص ليفربول وتشيلسي في 165 مباراة فقط.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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