بالصورة: بقي في معدته نصف عام.. استخراج هاتف محمول من معدة مريض

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

نقلت “المصري اليوم” عن عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان في مصر، الدكتور محمد زكي الدهشوري، قوله إن مستشفى أسوان الجامعي استقبل مريضا تم استخراج هاتف محمول من معدته.

وكان المستشفى استقبل مريضا يعاني من ألم شديد في البطن فأجريت له أشعة وفحوصات طبية كشفت عن وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء، فقرر الأطباء فتح غرفة العمليات فورا لإنقاذ حياة المريض.

وعلى الفور قام طاقم الجراحة بمستشفى أسوان الجامعي بإجراء عملية، وقاموا باستخراج جسم غريب من معدته، تبين أنه هاتف محمول صغير حيث قام الفريق الطبي باستخراج الهاتف من معدة المريض، وهذه تعد الواقعة الأولى من نوعها.

وأكد المريض أنه قام بابتلاع الهاتف منذ 6 شهور، وخلال المدة السابقة الهاتف كان متواجدا داخل معدته ما أدى إلى حجب الطعام وشعوره بالأم شديدة بالمعدة.