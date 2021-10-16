ريال مدريد يخطط للتخلص من هازارد لضم محمد صلاح

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

بدأت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، تكثيف تحركاتها للتعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وفق ما ذكرت تقارير صحفية عالمية.

ويتألق محمد صلاح منذ سنوات بقميص ليفربول منذ الانتقال إليه من روما الإيطالي في صيف 2017، حيث توج مرتين بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، وقاد الفريق للقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة لبطولتي كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وأشارت شبكة “إي إس بي إن” العالمية في تقرير لها نقلاً عن الصحفي التركي إكريم كونور المقرب من ريال مدريد أن النادي الملكي يحاول إغراء محمد صلاح بالانتقال إلى سانتياجو بيرنابيو من خلال تقديم إيدين هازارد النجم البلجيكي لريال مدريد ومبلغ مالي نظير حسم الصفقة.

ويرتبط صلاح وهازارد بعلاقة صداقة قوية منذ الفترة الذي لعبا فيها معاً في تشيلسي الإنجليزي بين عامي 2014 و2016.

الدولي البلجيكي من جانبه يعاني منذ الانتقال إلى ريال مدريد قبل عامين وعدة أشهر، حيث لم يجد نفسه ولم يصل للمستوى الذي تألق به مع تشيلسي على مدار 7 سنوات حقق خلالها لقبين للدوري الإنجليزي الممتاز ومثلهما للدوري الأوروبي والعديد من الكؤوس الأخرى.

أمام محمد صلاح فلا يزال لم يتوصل لاتفاق لتجديد عقده مع إدارة ملعب أنفيلد رود، ووالذي ينتهي في صيف 2023، حيث يريد ليفربول زيادة راتب اللاعب المصري إلى 300 ألف جنيه إسترليني بدلاً من 200 لكن اللاعب يريد 500 ألف إسترليني.

يذكر أن صلاح لعب بقميص ليفربول حتى الآن 212 مباراة في كل البطولات، سجل فيها 134 هدفاً وصنع 50.