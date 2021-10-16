كتب امير فتحي في السبت 16 أكتوبر 2021 01:05 مساءً - أعلن ” عصام ميلاد نصر الله ” مدير أعمال الفنانة اللبنانية ” دوللي شاهين ” عن تعرض الأخيرة إلى الاعتداء بالضرب المبرح من جانب أشخاص مجهولين ونقلها إلى المستشفى على إثر ذلك .
فنشر عصام ميلاد نصر الله صورة لدوللي شاهين من داخل المستشفى والتي ظهرت بها وهي على سرير المرض ويبدو على وجهها أثار الضرب والكدمات التي حدثت به .
وكتب في تعليقه عليها : ” سندريلا لبنانية دوللى شاهين تتعرض للتعنيف .. ربنا يشفيكى السندريلا اللبنانية دوللى شاهين ” .
كما أشار مدير أعمال دوللي شاهين إلى سوء الحالة النفسية للفنانة اللبنانية نتيجة ما تعرضت له وإصابتها بكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها .
وأضاف أن دوللي شاهين ترفض في الوقت الحالي الحديث عن تفاصيل ما حدث معها والأشخاص الذين تعدوا عليها بالضرب وسوف تدلي بالتفاصيل بعد تحسن حالتها الصحية والنفسية .
كانت هذه تفاصيل خبر الاعتداء بالضرب المبرح على الفنانة ” دوللي شاهين ” ونقلها للمستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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