الاعتداء بالضرب المبرح على الفنانة ” دوللي شاهين ” ونقلها للمستشفى

كتب امير فتحي في السبت 16 أكتوبر 2021 01:05 مساءً - أعلن ” عصام ميلاد نصر الله ” مدير أعمال الفنانة اللبنانية ” دوللي شاهين ” عن تعرض الأخيرة إلى الاعتداء بالضرب المبرح من جانب أشخاص مجهولين ونقلها إلى المستشفى على إثر ذلك .

فنشر عصام ميلاد نصر الله صورة لدوللي شاهين من داخل المستشفى والتي ظهرت بها وهي على سرير المرض ويبدو على وجهها أثار الضرب والكدمات التي حدثت به .

وكتب في تعليقه عليها : ” سندريلا لبنانية دوللى شاهين تتعرض للتعنيف .. ربنا يشفيكى السندريلا اللبنانية دوللى شاهين ” .

كما أشار مدير أعمال دوللي شاهين إلى سوء الحالة النفسية للفنانة اللبنانية نتيجة ما تعرضت له وإصابتها بكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها .

وأضاف أن دوللي شاهين ترفض في الوقت الحالي الحديث عن تفاصيل ما حدث معها والأشخاص الذين تعدوا عليها بالضرب وسوف تدلي بالتفاصيل بعد تحسن حالتها الصحية والنفسية .