توصيات تحذيرية من الأطباء.. الملكة إليزابيث تقرر الإبتعاد عن الكحول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تنوي الملكة البريطانية إليزابيث الثانية التخلي تمامًا عن شرب المشروبات الكحولية، بسبب رغبتها في الاحتفال بمرور 70 عاماً على توليها العرش في أفضل صحة، بالإضافة إلى بعض التوصيات التحذيرية من الأطباء.

وأشارت صحيفة Daily Telegraph الى أنه الأطباء نصحوا الملكة بخفض استهلاك الكحول كإحدى الطرق للشعور بصحة جيدة في أيام الصيف، حين سيتم الاحتفال بالذكرى السنوية.

وفقاً للصحيفة، تقليدياً يمكن للملكة شرب القليل من المارتيني الجاف قبل العشاء، وربما شرب كوب من المشروبات الكحولية في المساء.