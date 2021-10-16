قبل توم كروز.. مشاهير تغيّرت ملامحهم بشكلٍ أثار دهشة الجميع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نعلم جميعاً أنَّ مشاهير هوليوود هم محط أنظار الجميع، وأيّ تغيير يطرأ على ملامحهم أو حياتهم يُثير ضجةً بين معجبيهم، حيث يعتاد المعجبون على رؤيتهم بإطلالات أنيقة ومتألقة، إلا أنَّ هؤلاء النجوم مثلهم مثل أيّ شخص آخر تطرأ الكثير من التغيرات على ملامحهم وإطلالاتهم خلال المراحل المختلفة في حياتهم المهنية، لدرجة أنَّ البعض منهم تختلف ملامحهم كثيراً عما كانوا عليه في فترة الشباب والمراهقة.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز نجوم هوليوود الذين تغيَّرت ملامحهم بشكل ملحوظ أثار دهشة الجميع:

توم كروز

أثار النجم العالمي تود كروز حيرة ودهشة معجبيه، حيث ظهر بوجهٍ منتفخ ومتورّم، حتى إن البعض شبهه بالممثل الكوميدي المتوفى مؤخراً نورم ماكدونالد، عندما انتشرت صوره على وسائل التواصل الاجتماعي.

مادونا

تبدو أسطورة البوب الأميركية البالغة من العمر 63 عاماً، أصغر سناً مما كانت عليه في وقتٍ مبكر من مسيرتها الموسيقية، وتبدو النجمة الاستعراضية رائعة في كلتا الصورتين؛ لتمسّكها بأيامها الشابة في موسيقى البوب.

ميغان فوكس

منذ أن صعدت إلى سلم الشهرة تغيَّرت ملامح الممثلة الأميركية ميغان فوكس بشكلٍ كبير، حيث أصبحت بلا تجعُّد في جبهتها، وشفتيها تبدو أكثر امتلاءً.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ فوكس قد نفت إجراءها حقن االبوتوكس، أو تكبير الخد، أو أيّ عمل آخر، وفقاً لصحيفة “نيويورك بوست”.

ليل كيم

يمكنك بالكاد التعرف علي نجمة الراب الأميركية ليل كيم اليوم، مقارنة بالوقت الذي اشتهرت فيه في تسعينات القرن الماضي، حيث عانت النجمة البالغة من العمر 47 عاماً جراء كسر في الأنف أثناء مشاجرة عنيفة مع شريكها السابق، واضطرت إلى إجراء عملية جراحية نتيجة لذلك.

ومنذ ذلك الحين، واظبت في تلقيها علاجات أخرى على أنفها، لكن اعتباراً من عام 2016، قامت النجمة بإجراء العديد من التغييرات الأخرى، ولديها الآن بشرة أكثر شحوباً وخدوداً ممتلئة.

زاك إيفرون

أثار الممثل البالغ من العمر 33 عاماً الشائعات حول إجرائه جراحة تجميلية عندما بدا مختلفاً بشكلٍ ملحوظ أثناء مشاركته في احتفال يوم الأرض، وذلك في “فيسبوك”.

ومن جانبه، أكد الدكتور يون أنَّ زاك ربما خضع لعملية جراحية في الأسنان، ولكن ليست جراحة تجميلية كما تكهَّن بعض المعجبون.

وبدأ الدكتور يون حديثه قائلاً: “يتحدث الجميع عن زاك إيفرون وكيف يبدو شكله غريباً.. هل خضع لعملية جراحية لإعادة تشكيل خط الفك أو قام بحقن البوتوكس أو وضع أي الحشو؟”

ورد يون قائلاً؛ ‘لا أعتقد ذلك، ففي الواقع أنه أجرى عملية جراحية في الأسنان وليست جراحة تجميل؛ لهذا السبب وجهه منتفخ ومتورم، وهذا رد فعل طبيعي يحدث بعد جراحة الأسنان”.