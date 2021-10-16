كشفت الخطأ واعتذرت.. هكذا ردَّت شذى حسون على انتقادات إطلالتها في مهرجان الجونة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرجت الفنانة العراقية شذى حسون عن صمتها أمام الانتقادات اللاذعة التي طالتها؛ بسبب الفستان الذي ارتدته في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، موضحةً أنَّه بالفعل حدث خطأ في تصميم الفستان في اللحظات الأخيرة، لذلك لم تكن إطلالتها جيدة بالشكل المطلوب، وقدمت الاعتذار للجمهور.



وكشفت شذى عن هذا الخطأ، عبر خاصية “ستوري” التابعة لحسابها الرسمي في “إنستغرام”، مشيرةً إلى أنَّ مسؤولية هذا الخطأ تقع عليها بالدرجة الأولى، موضحةً أنَّها أجرت بروفة الفستان من دون بطانة وكان شكله جيداً للغاية عليها، وبعدها طلبت من مصمم الأزياء وضع بطانة كاملة للفستان لكي يتلاءم مع عادات وتقاليد الشعوب العربية، ولم تقم بعدها بإجراء أية بروفة.

وعلَّقت شذى على صورتها بالفستان، قائلةً: “الفستان الذي نسي الشعب المهرجان وركزوا عليه.. أصدقائي الأحباء الفستان روعة وأعرف شنو ده أقول.. صار مشكلة في البطانة اللي غلط لأن لما جربته كان من دون بطانة ولكن احتراماً للشعوب حطينا بطانة، بس كانت غلط وإني أعتذر وحقكم غلطة الشاطر بألف وبعوضها الأيام الجاية وعد (عرقوب)”.



وكانت شذى قد تعرّضت لحملة هجوم شرسة من متابعيها على السوشيال ميديا بسبب فستانها، حيث علَّقت إحدى متابعيها ، قائلةً: “شذى أكيد فوتوشوب.. أكيد مافي كائن بالكوكب ممكن يخيط هيك شي، ولا في كائن ممكن يطبق هالشغلتين الغريبات اللي لابستن فوق بعض”، ووافقتها الرأي أخرى تقول: “شو هاد معقول ما بتشوف الفستان قبل ما تلبسو شو هالذوق”.

بينما سخرت متابعة أخرى من إطلالتها، معلقةً: “الفستان تصميمه بدلة غطس والبطانة بجهة والكلاتش بجهة ماله علاقة بالموضوع والقياسات غلط وضيم وتسريحة الشعر مال جلسات وناسه”.

ومنذ يومين، كان قد توافد نجوم الفن المصري والعربي على السجادة الحمراء على حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حيث كان من بين الحضور: نادين نجيم، هند صبري، منى زكي، محمد رمضان، شيرين رضا، شريف منير، أروى جودة، يسرا، شادي ألفونس، الناقد طارق الشناوي، الفنانة لبلبة.

كما حرص على الحضور عدد آخر من النجوم، بينهم: إلهام شاهين، ريهام عبد الغفور، الإعلامية لميس الحديدي، نجلاء بدر، أسماء جلال، سارة عبد الرحمن، أشر زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا، خالد سليم، الموزع الموسيقي نادر حمدي، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، كريم قاسم وآخرين.