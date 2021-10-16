نور الزين وماجد المهندس معاً.. تعاون قريب بين الباشا والبرنس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم العراقي نور الزين صورة جديدة تجمعه مع مواطنه ماجد المهندس عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”، وأعلن عن تعاون فني قريب يجمعهما قائلاً: “انتضرونا بعمل جديد من الحاني مع البرنس ماجد المهندس”. وأضاف: “قريباً البرنس والباشا”.

وظهر في الصورة مع نور الزين وماجد المهندس، الموزع الموسيقي حسام كامل في الاستوديو، حيث يتم التحضير لعمل فني يقدّمه ماجد من ألحان نور وتوزيع حسام سيبصر النور قريبًا.

وحصدت صورة نور الزين وماجد المهندس تفاعلاً واسعاً من الجمهور، إذ رفعت منسوب التشويق لدى محبّيهما الذين عبّروا عن حماسهم للأغنية الجديدة.