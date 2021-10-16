دينا الشربيني نجمة أغنية مهرجان الجونة.. وهؤلاء النجوم سبقوها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دخلت النجمة المصرية دينا الشربيني عالم الغناء، لأول مرة، من خلال أغنية “فلتت مني”، والتي تعد الأغنية الرسمية التي أصدرها مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وانضمت دينا الشربيني، بتلك الأغنية التي شاركت فيها المطرب والممثل المصري حسن أبو الروس، إلى نجوم الدورات الأربع الماضية، والتي شهدت ظهور عددٍ من نجوم الفن في أغانٍ رسمية للمهرجان.

وطرح حسن أبو الروس الأغنية عبر قناته في “يوتيوب”، وأطلِّت من خلاله دينا الشربيني في إحدى الإطلالات كالغجريات معتمدةً مكياجاً صاخباً تعمدت فيه إبراز رسمة عينيها بالكحل الأسود، واستخدمت ألواناً ترابية تتماشى مع لون بشرتها، بينما استطاعت أن تخطف الأنظار برقصها المميز وتفاعلها بالغناء لتُشكِّل مع حسن أبو الروس ثنائياً متفاهماً.

وأصبح من السمات السائدة لدى مهرجان الجونة السينمائي الحرص على تقديم أغنية دعائية للمهرجان، وأغانٍ أخرى خلال الحفل، حيث تمكنت تلك الأغاني من تحقيق نجاح كبير خلال الدورات الأربع الماضية، وانتشرت بالفعل بين الجمهور لدرجة جعلت البعض يترقب الجديد كل دورة.

ولم تكن أغنية دينا الشربيني وحسن أبو الروس الوحيدة هذا العام، حيث قدَّم الفنان محمد رمضان أغنية افتتاح المهرجان والتي حملت اسم “جو البنات”، وتعاون فيها مع الفنان العالمي من أصل مغربي ريدوان، والملحن المغربي نعمان بلعياشي.

رامي عياش

وكان النجم اللبناني رامى عياش نجم الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، إذ طرح كليب أغنية “دقى يا مزيكا” التي صورها في مدينة الجونة لتكون الأغنية الرسمية للمهرجان، حيث جرى تصويرها تحت قيادة المخرجة مريم الباجوري، وظهر في الكليب عدد كبير من الفنانين الموجودين في الجونة للمشاركة في فعاليات المهرجان.

ومن النجوم الذين شاركوا في الكليب: يسرا، أمينة خليل، باسل خياط، بشرى، إنجي المقدم، جمال سليمان، أروى جودة، تارا عماد، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، محمد فراج، ريا أبي راشد وغيرهم.

أحمد الروبي

وفي الدورة الثالثة لمهرجان الجونة، طُرحت أغنية “سقفة”، التي عُرضت في حفل ختام المهرجان، وهي من غناء أحمد الروبي، وحظيت بنجاح كبير بين الجمهور، متصدرةً الترند والأكثر رواجاً في “يوتيوب”.

وأغنية “سقفة”، جرى تصويرها على طريقة الفيديو كليب في “الجونة” أثناء فعاليات المهرجان حينها، بمشاركة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: هند صبري، ليلى علوي، شيرين رضا، تامر حبيب، هنا ومايا وحلا شيحة، جميلة عوض، درة، مي عمر، محمد الشرنوبي وغيرهم.

يسرا وأبو

“3 دقات”.. عبر كلمات “لما شوفتها قلبى دق 3 دقات والطبلة دخلت لعبت جوا دماغى حاجات”، كانت تلك الأغنية بمثابة “هوجة” عامة ضربت بطوفان جنونها منصات السوشيال ميديا بالعالم العربى، حيث أعلنت عن ولادة مهرجان الجونة وسط حملة دعائية عالمية صاحبها حالة من البهجة، مع لحن وكلمات خاطفة للمسامع، لتصبح أكثر الأغنيات انتشاراً، والأشهر بين أغاني المهرجان حتى الآن.