شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض دوللى شاهين للضرب المبرح من قبل مجهولين ودخولها المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام ميلاد نصر الله، المستشار الإعلامى للفنانة دوللى شاهين، عن تعرضها للضرب المبرح من قبل مجهولين، ونقلت على أثره للمستشفى، دون أن يكشف تفاصيل أكثر عن الواقعة وأسبابها.

وقال عصام نصر الله، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "سندريلا لبنانية، دوللى شاهين تتعرض للتعنيف، ربنا يشفيكى السندريلا اللبنانية دوللى شاهين".



دوللى شاهين

ونقلت مجلة الجرس اللبنانية عن مدير أعمالها أن دوللى تعانى من حالة نفسية سيئة، ولا تستطيع الحديث حاليًا، مشيرًا إلى أنها ستكشف تفاصيل الواقعة، والمعتدين عليها فور تحسن حالتها الصحية والنفسية.

ومن جهة أخرى، تجسد الفنانة دوللى شاهين ضمن أحداث مسلسل "المماليك" شخصية نانى خبيرة أبراج، حيث انتهت من تصوير أكثر من نصف مشاهدها في عدد من الأماكن بطريق المنصورية، ومن المقرر عرضه فى شهر ديسمبر المقبل.

من ناحية أخرى يواصل فريق عمل مسلسل "المماليك" تصوير عدد من المشاهد بأحد أستوديوهات مطنقة شبرامنت، حيث انتهى أبطاله من تصوير مايقرب من 75% للحاق بعرضه فى شهر ديسمبر المقبل.

ويتولى بطولة العمل الفنانين رانيا يوسف وبيومى فؤاد ودوللى شاهين ونانسي صلاح وسيدرا ورامى وحيد وعمر حسن يوسف وحنان سليمان وعفاف رشاد، وينتمي مسلسل "المماليك"، إلى نوعية الأعمال الطويلة التى تدور أحداثها في 60 حلقة، وهو عمل اجتماعى تشويقى.