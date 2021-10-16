“عالميه”.. أغنية سيف نبيل تتخطى المليون مشاهدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجم العراقي سيف نبيل الجديدة “عالميه” أكثر من مليون مشاهدة بعد يوم واحد فقط من صدورها على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وحققت أغنية “عالميه” رواجًا واسعًا إذ تداول روّاد الإنترنت بكثافة مقتطفات منها. وتصدّر فيديو الأغنية قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر “يوتيوب” في العراق ولبنان وسوريا والأردن وعدد من البلدان العربية.

أغنية “عالميه” باللهجة العراقية، من ألحان سيف نبيل وكلمات محمد الواصف وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ.

وكان سيف نبيل قد حقق سلسلة من النجاحات خلال الأشهر الماضية، من خلال الأغنيات التي أصدرها ومن بينها ديو “ممكن” مع النجمة بلقيس فتحي، وأغنية “ما اكدر أنساك” السينغل.