كاظم الساهر يسحر جمهور إكسبو دبي 2020 .. وموقف محرج على المسرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تابع الآلاف من عشاق الفنان كاظم الساهر افتتاحه سلسلة “أمسيات خالدة” ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020، مساء أمس الجمعة.

وأقيم الحفل في ساحة الوصل حيث المعرض الضخم، التي تعتبر قبتها أكبر شاشة عرض في العالم بنطاق 360 درجة.

فيما استبق القيصر حفله هذا بمقاطع مصورة على حساباته على مواقع التواصل أعرب خلالها عن سعادته وحماسته للقاء جمهوره بعد غياب سنتين، من قلب الحدث العالمي!

أما الأمسية التي انتشرت مقاطع لها على مواقع التواصل من قبل جمهور كاظم، فضجت بأجمل أغانيه القديمة، مع أغنيات جديدة أيضا فاجأت الجمهور.

إلا أن الساهر تعرض أيضا، لموقف محرج، حين توقف فجأة عن غناء أغنيته الجديدة “ما هو المطلوب مني”، بعد أن خانته الذاكرة!

لكنه سرعان ما تدارك الموقف مقدما اعتذاره للجمهور، بطريقته الراقية، موضحا أنه نسي بعض الكلمات.

يشار إلى أن “إكسبو 2020 دبي” هو أول نسخة للمعرض العالمي في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وجنوب آسيا، كان انطلق في الأول من أكتوبر الجاري، على أن يستمر حتى 31 مارس 2022.