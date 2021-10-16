محمد هنيدي يطلق برنامجه الجديد “هنيدي شو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان الكوميدي محمد هنيدي عن استعداده لانطلاق تجربة التقديم التليفزيوني لبرنامج جديد سيقوم بتقدمه على قناة المحور المصرية.

وعبر هنيدي عن سعادته بالتجربة التليفزيونية الجديدة على حسابه الرسمي على “فيسبوك”، قائلاً: “بما إننا عملنا سينما وإعلانات والحمد لله كسرنا الدنيا بيكم.. فقلت أعمل برنامج ونكسر الدنيا أكتر.. (هنيدي شو).. استنوا المفاجآت والانبهارات.. حصرياً على قناة المحور الجمعة 22 أكتوبر”.

تجربة محمد هنيدي التليفزيونية ليست الأولى له حيث سبق له التعاون مع قناة المحور من خلال برنامج “مسلساليكو” الذي تَمّ عرضه منذ سنوات من خلال شاشتها .

جدير بالذكر أنّ الفنانة ميرنا نور الدين أبرز المنضمين لبطولة مسرحية “سلام مربع” مع النجم محمد هنيدي، التي من المقرر عَرضَها يوم 26 من الشهر الجاري في موسم الرياض، وتستمر لمدة شهر كامل، وهي من تأليف وإخراج خالد جلال، ويشارك في بطولتها كل من محمد هنيدي، ومحمد ثروت، وأيتن عامر، وميرنا نور الدين، وإيمان السيد، وبيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين الشباب.