هذه الأمور ساعدت أديل على خسارة وزنها.. وفقاً لمدربها الشخصي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم يبقَ أحد منّا إلا ورأى التحول الدراماتيكي للمغنية الشهيرة أديل، والذي هزّ مواقع التواصل الاجتماعي، وجعل اسمها على كل لسان، بعد خسارة أكثر من 22 كيلوغراماً من وزنها.

ولا يخفى على أحد أن أديل اتبعت نظاماً غذائياً صارماً للغاية وروتيناً رياضياً للتمرين، لكن مدربها الخاص كشف بعض الأسرار التي ساعدت أديل في خسارة وزنها.

وكشف بيت جيراسيمو، الذي درب أديل لمدة عامين، في إحدى مقابلاته، عن ثلاثة أشياء رئيسية، ساعدت أديل على إنقاص الوزن إلى الأبد.

حمية “sirtfood”

بدايةً، ابتعت أديل حمية “sirtfood” الشهيرة، التي تستخدم “sirtfoods”، وهي بعض الأطعمة الخاصة، التي تعمل على تنشيط سلاسل بروتينية معينة في الجسم، والمعروفة باسم”sirtfood” ، وتعمل هذه العوامل المضادة للأكسدة كمواد حماية، تساعد على إبطاء الشيخوخة، وزيادة التمثيل الغذائي، وتنظيم التهاب الجسم، ما يساعد في فقدان الدهون.

وتشمل بعض الأطعمة الشائعة المسموح بها في هذه الخطة أطعمة، مثل: البرتقال، والشوكولاتة الداكنة، والبقدونس، والكركم، واللفت، وحتى النبيذ الأحمر. وأكد جيراسيمو أن أديل لم تتناول أي مكملات غذائية، أو أي حبوب لإنقاض وزنها.

لقد وجدت الدراسات، أيضاً، أن نظام “sirtfood”الغذائي، يمكن أن يساعد الأشخاص على خسارة ما يصل إلى 3 كيلوغرامات في أقل من أسبوع.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

واظبت أديل على ممارسة التمارين الرياضية 3 مرات في الأسبوع، وحرصت على ممارسة أنواع مختلفة من الرياضة، مثل: تمارين المقاومة، وتدريب الأثقال، والملاكمة، والبيلاتس، ما ساعدها في الحصول على الشكل الذي تريده.

اتباع جدول نوم جيد

النوم الجيد أمر بالغ الأهمية للحياة الصحية، وهذا ما حرصت أديل على فعله، إذ إن الحصول على قسط كافٍ من النوم ساعدها على إحداث التغيير في شكلها. فعندما تحصل على قسط مناسب من النوم، فإنك تقاوم الإجهاد، وتسمح للعضلات بالاسترخاء، والإصلاح والتعافي، بالإضافة إلى معالجة تكسير الدهون.

ما الأشياء الأخرى التي فعلتها أديل؟

أجرت أديل بعض المقايضات الجيدة في خطة نظامها الغذائي، بما في ذلك الإقلاع عن شرب الشاي.