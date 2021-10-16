أحمد الفيشاوي يروج لعرض فيلم "قمر 14" بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

روج الفنان أحمد الفيشاوي، لفيلم "قمر 14" للعرض العالمي الأول بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

ونشر الفيشاوي، بوستر الفيلم عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "فيلم قمر 14 هيعرض بمهرجان الجونة في دورته الخامسة، الفيلم من تأليف محمود زهران وإنتاج أحمد السبكي وإخراج هادي الباجوري، يعرض يوم الاثنين ١٨ أكتوبر".

ويعرض فيلم "قمر 14" ضمن عروض قسم الاختيار الرسمي- خارج المسابقة بمهرجان الجونة السينمائي، يوم الاثنين الساعة 10 مساء بقاعة مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، على أن يعاد عرض الفيلم يوم الثلاثاء الساعة 6.30 بقاعة أوديماكس.

تدور أحداث الفيلم في ليلة قمرية واحدة، حول 5 قصص تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب.

الفيلم من بطولة خالد النبوي وشيرين رضا وغادة عادل وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأحمد مالك وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومي الغيطي وخالد أنور وغيرهم، قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادي الباجوري.