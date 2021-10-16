موعد عرض برنامج "هنيدي شو" على قناة "المحور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الفنان محمد هنيدي، موعد عرض برنامجه "هنيدي شو" على قناة "المحور".

ونشر هنيدي، بوستر البرنامج عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وعلّق: "بما أننا عملنا سينما وإعلانات والحمدلله كسرنا الدنيا بيكم.. فقلت أعمل برنامج ونكسر الدنيا أكتر.. هنيدي شو.. استنوا المفاجآت والانبهارات.. حصريا على قناة المحور الجمعة ٢٢ أكتوبر".

برنامج "هنيدي شو" يعرض على قناة "المحور" يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، في العاشرة مساء.

ويُعرض لمحمد هنيدي حاليًا بدور العرض السينمائي، فيلم "الإنس والنمس" مع النجوم: منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، سليمان عيد، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول وغيرهم، من إخراج وتأليف شريف عرفة.