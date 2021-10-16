بـ4.25 ملايين دولار.. يع "فتاة البالون" لبانكسي في مزاد

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

بيعت نسخة على لوح مزدوج "ديبتيك" لعمل بانكسي الشهير "الفتاة مع البالون"، الجمعة في مقابل 3.1 ملايين جنيه إسترليني (4,25 ملايين دولار)



ويظهر هذا اللوح المزدوج الذي أنجزه بانكسي سنة 2005، فتاة صغيرة حاملة بالوناً أحمر على شكل قلب، على خلفية بيضاء، وكانت قيمتها التقديرية تراوح بين 2.5 مليون جنيه إسترليني و3.5 ملايين (3.4 ملايين دولار و4.7 ملايين).

ويأتي ذلك غداة تحقيق نسخة أخرى من اللوحة كانت أثارت ضجة عالمية بعد تمزقها ذاتياً في مزاد قبل 3 سنوات، سعراً قياسياً قارب 18.6 مليون جنيه إسترليني.

وتجاوز سعرها بفارق كبير الرقم القياسي السابق لأعمال بانكسي، وهي لوحة بعنوان "جيم تشاينجر" (تغيير المعادلة) تكرّم أفراد الطواقم العلاجية كانت قد بيعت في مارس/آذار الماضي في مقابل 16.75 مليون جنيه إسترليني (23 مليون دولار) وذهب ريعها للهيئة الصحية البريطانية.