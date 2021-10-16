ما هو موعد مباراة الترجي والاتحاد الليبي والقنوات الناقلة؟

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

يستهل الترجي التونسي مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا (2021-2022) بمواجهة الاتحاد الليبي في الدور الثاني للبطولة.



وكانت القرعة أبعدت الترجي عن اللعب في الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا، على أن يبدأ مشواره من الدور الثاني (دور الـ32).

يحل الترجي ضيفا على الاتحاد في ملعب الشهداء بمدينة بنغازي، يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبوظبي، السادسة بتوقيت تونس.

تذاع مباراة الاتحاد الليبي ضد الترجي التونسي على قناة "ليبيا الرياضية".