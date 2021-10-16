رغم قرار "إن بي سي" بعدم البث.. حفل جولدن جلوب في يناير

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

قالت جمعية هوليود للصحافة الأجنبية، التي تنظم الحفل السنوي لجوائز "جولدن جلوب"، الجمعة، إنها ستقدم هذه الجوائز في يناير/كانون الثاني على الرغم من قرار شبكة (إن بي سي) التلفزيونية بعدم بث العرض.



وكانت الجمعية قد تعرضت لانتقادات بسبب قضايا الأخلاق وعدم وجود تنوع عرقي في أعضائها مما دفع شبكة (إن بي سي) إلى إلغاء البث التلفزيوني لجولدن جلوب الذي تستضيفه الجمعية.

كما واجه أعضاء في الجمعية اتهامات بالإدلاء بتصريحات جنسية وعنصرية وطلب خدمات من المشاهير والاستوديوهات.

وقالت الجمعية في بيان صحفي إنه سيتم الإعلان عن الترشيحات في 13 ديسمبر/كانون الأول، وأنها ستستضيف حفل جولدن جلوب السنوي الـ79 في التاسع من يناير/كانون الثاني.

ووافقت جمعية الصحافة الأجنبية في مايو/أيار على ضم عدد أكبر من الأعضاء السود وإجراء تغييرات أخرى، كما حظرت في يوليو/تموز على أعضائها تلقي هدايا ورحلات مجانية من استوديوهات الأفلام والشبكات التلفزيونية التي تسعى للحصول على جوائز لعروضها ونجومها.