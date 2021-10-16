بعد تعرضه لحادث سير.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان وائل كفوري

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

تعرض المطرب اللبناني وائل كفوري، لحادث سير مروع على طريق الجبيل اللبناني باتجاه بيروت مساء الجمعة.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم نقل وائل كفوري إلى مستشفى المعونات القريب من موقع الحادث لتلقي العلاج.

وكشف الصحفي اللبناني سعيد حريري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" تفاصيل الحالة الصحية لوائل كفوري قائلا: "الحادث وقع مساء الجمعة على طريق الأوتوستراد فى مدينة جبيل شمال بيروت".

وأضاف الحريري قائلا: "المعلومات متضاربة حول المستشفى الذي يمكث فيه حاليا".

وطمأن الحريري الجمهور على صحة وائل كفوري قائلا: "هو بخير وهو في المستشفى ويعاني من رضوض ويخضع لفحوص طبية".

ولد وائل كفوري في 14 سبتمبر/ أيلول 1974، وتعلم أداء الموال من والده، وبحثا عن الشهرة والأضواء شارك في برنامج استديو الفن عام 1993، وهي نفس الدورة التي شارك فيها كاتيا حرب وإليسا، ونجح في الفوز بالميدالية الذهبية، وفي عام 1994 أطلق ألبومه الأول والذي حمل عنوان "شافوها وصاروا يقولوا" بعد ذلك توالت أعماله الغنائية الناجحة.