أنجلينا جولي تحرم أولادها من الميراث باستثناء واحد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أوصت النجمة العالمية أنجلينا جولي (46 عاماً) بحرمان خمسة من أبنائها من الميراث، وذلك لرفضهم انفصالها عن النجم العالمي براد بيت.

كما أوصت بأن تذهب ثروتها بالكامل لابنها الأكبر مادوكس، البالغ من العمر 17 عاماً، وفقاً لمجلة “بزنس تايمز” الأميركية.

وتتوزّع ثروة جولي ما بين أموال وعقارات، وتقدر بحوالي 120 مليون دولار. ويشار إلى أنها تمتلك منزلاً مع براد يقدر سعره بـ60 مليون دولار. وأعلنت مجلة “فوربس” أن جولي احتلت المرتبة 74 في قائمة المشاهير الأعلى أجراً، وأنها من بين الممثلات القليلات اللواتي جمعن ثروتهن من الأفلام.

وقد حصلت جولي على أكبر مرتب لها من دورها في فيلم “أترنلز” التي تقدر ميزانيته 200 مليون دولار. وظهرت أنجلينا جولي في الإعلان التشويقي لفيلم “أترنلز” مع مجموعة من الممثلين الذين يلعبون دور أبطال خارقين يعيشون للأبد.

وتلعب أنجلينا جولي دور “ثينا”، المحاربة الشرسة والخالدة إلى جانب الممثلة الأميركية سلمى حايك التي تلعب دور “أجاك”، الزعيمة الروحية للخالدين.