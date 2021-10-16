أحمد السّقا يعلن رسمياً مشاركته في “الاختيار 3”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عقد الفنان المصري أحمد السقا مؤتمرًا صحفيًا، وذلك بعد تكريمه بجائزة الإنجاز الإبداعي في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة.

وأعلن خلال “السقا” رسميًا خلال المؤتمر عن مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار”، مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، والمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2022.

جاء ذلك رداً على سؤال أحد الصحافيين عن تقديمه دراما مرة أخرى، بعد جدل مسلسل “نسل الأغراب” والمشكلات التي حدثت فيه، ليرد السقا قائلاً: “نسل الأغراب نجح بالمقياس التجاري، وأنا في رمضان الجاي هقدم الاختيار 3 مع كريم وعز”.

كما تحدث عن تقديمه أدوار الحركة وكيف ساعدته الإمكانيات الجديدة بصناعة السينما في تقديم أعمال مختلفة.

يشار إلى أنّ مهرجان الجونة السينمائي ينطلق من يوم 14 وحتى 22 من الشهر الجاري، وتحمل هذه الدورة اسم “سينما من أجل الإنسانية”، وهو الشعار الذي يعبر عن توجه المهرجان الذي حرص في هذه الدورة على الاهتمام بشؤون المرأة واللاجئين، كما تعاون مع مؤسسات عدة، على رأسها اليونيسيف.