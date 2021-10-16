وائل كفوري نجا بأعجوبة.. “شكراً يا عدرا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الحادث المروّع الذي حصل مع النجم اللبناني وائل كفوري ليل أمس، أكّد النائب هادي حبيش صديق كفوري، والموجود حالياً إلى جنبه في مستشفى المعونات – جبيل بتصيريحات صحفية أن “حالة كفوري الصحيّة مستقرّة، لكنّه يعاني أوجاعاً بسبب الرضوض التي أصابته خلال الحادث؛ وهي أوجاع ليست بسيطة على مستوى الصدر”، وقال “الحمدالله نجا بأعجوبة”.

وكانت حالة من القلق قد سيطرت على زملاء وائل كفوري وجمهوره اللبناني والعربي بعد انتشار الأخبار التي أكدّت تعرضه لحادث سير مروّع على أوتوستراد جبيل، المسلك الغربي باتجاه بيروت، لا سيّما أن الحادث أسفر عن رضوض في أنحاء جسده وأضرار جسيمة لحقت بالسيارة التي كان يقودها.

وطمأن الصديق المقرب لوائل كفوري، الشاعر حبيب بو أنطون جمهور كفوري، وغرد: ‏‎”وائل بخير شكراً يا عدرا”.

وكان عدد كبير من الفنانين والمشاهير قد تمنوا السلامة لوائل كفوري على موقع “تويتر” ونذكر من بينهم نوال الزغبي ويارا ونادر الأتات ويوسف الخال ونيشان وريما نجيم.