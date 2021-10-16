شكرا لقرائتكم خبر عن قصة إمكانية عودة إنجلينا جولى لجونى ميلر على طريقة جنيفر لوبيز وبن أفليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا زالت إنجلينا جولى تحيرمتابعيها حول احتمالية وجود علاقة بينها وبين زوجها السابق جونى ميلر بعدما ظهرا معاً للعلن مؤخراً في إحدى المطاعم في بيفرلي هيلز ولاية لوس انجلوس الأمريكية، وفقاً لعدد من التقارير الأجنبية التي اهتمت لظهورهما معاً، في حين أشارت بعض التقارير لإمكانية وجود علاقة بين الثنائى على غرار بن أفليك وجينيفر لوبيز الذى عادا لقصة حبهما بعد مرور 16 على الانفصال.



انجلينا وميلر

قصة عودة إنجلينا جولى لـ جونى لى ميلر قد تكون حقيقية، لأن الظهور الأخير ليس الأول للثنائى معاً، ففي شهر يوليو الماضى انتشرت عدة تقاريررصدت صورلأنجلينا جولى أثناء زيارتها للمنزل الذى يسكن فيه جونى لى ميلر، وهو ما أثار التكهنات في البداية قبل أن يزداد الأمر مع العشاء الأخير لهما مما جعل البعض يشعر بأن الأمر قد لا يتعدى مجرد صداقة خاصة أن ميلر هو الآخر غير مرتبط منذ وقت طويل.

وجمعت جولى وميلرعلاقة استمرت لثلاث سنوات من 1996 لـ 1999، ومن ثم انفصلا ليعودا من جديد في علاقة رومانسية تبدأ بعد أن ظهرا في يوليو الماضي ومن ثم ظهرا أمس في عشاء رومانسي، ليرجع الكثيرين اقتراب عودة علاقتهما.

وكشفت جولي، منذ أيام عن صورة لها مع ابنتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، من حفل توزيع جوائز Variety Power of Women، لتعلن عن مشاركتها الكاتبة أماندا جورمان فى إطلاق كتابها "We Rise الذى يستهدف تكريم النساء اللواتي تعرضن للكثير من المتاعب فى جميع انحاء العالم.