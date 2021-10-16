شاهد.. يسرا تصف هذه الفنانة بـ “شاكيرا الوطن العربي”!

كتب امير فتحي في السبت 16 أكتوبر 2021 08:43 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفلات المقامة على هامش مهرجان الجونة السينمائي.

وقد ظهرت ، في احد المقاطع، مغنية وهي تسأل عن يسرا لترد عليها الاخيرة “يالله يا حلوة” وتابعت “عايزة اقول لك انك انت شاكيرا الوطن العربي”.

بينما اثار المقطع عدد من التعليقات المستنكرة بسبب ملابس المغنية والتي وصفها الكثيرون بأنها أشبه ببدلة الرقص.