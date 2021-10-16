شاهد.. الفنانة المصرية سمية الخشاب في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

نشرت النجمة المصرية سمية الخشاب، مقطع فيديو لها أثناء رقصها على السجادة الحمراء، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.



وأرفقت سمية الخشاب الفيديو بتعليق قائلة: "الرقص على الريد كاربت حاجة تانية".

وارتدت الخشاب في حفل افتتاح الجونة فستانا أبيض شفافا مطرزا، ووضعت مكياجا هادئا، لذا جاءت إطلالتها جذابة ورشيقة.

يذكر أن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، انطلقت مساء الخميس وتستمر حتى 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويعرض المهرجان في دورته الجديدة 37 فيلما روائيا طويلا و15 فيلما وثائقيا و23 فيلما قصيرا إضافة إلى 6 أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.

ومن أبرز الأفلام المشاركة في المهرجان فيلم "مقصورة رقم 6" للمخرج الفنلندي يوهو كوسمانين و"واقعة" للمخرجة الفرنسية اُودري ديوان، و"ثانية واحدة" للمخرج الصيني زانج بيمو، و"عَلي صوتك" للمخرج المغربي نبيل عيوش و"كوستا برافا" للمخرجة اللبنانية مونيا عقل.

ويعرض المهرجان 7 أفلام مصرية منها فيلم "ريش" للمخرج عمر الزهيري الحاصل على جائزة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي، و"أميرة" للمخرج محمد دياب الحاصل على 3 جوائز من مهرجان البندقية، و"قمر 14" للمخرج هادي الباجوري.