شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج هانى خليفة: انتهينا من تصوير أغلب مشاهد فيلم "القاهرة مكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج هانى خليفة لـ"الخليج 365" إنه أوشك على الانتهاء من تصوير فيلم" القاهرة مكة"، الذى تقوم ببطولته النجمة منى زكى، حيث يتبقى أيام وينتهى تصويرالفيلم ليدخل بعدها مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزا للعرض.

وبسؤال هانى خليفة عن مسلسلات رمضان، أكد أنه مشغول حاليا بالفيلم، ومن المقرر أن يعلن عن مسلسل جديد فى حالة التعاقد مباشرة.

وتتناول منى زكى العديد من صراعات المرأة فى المجتمع المصرى خلال أحداث الفيلم، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد علاء، محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، وشيرين رضا والعديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

من ناحية أخرى تعاقدت منى زكى على تقديم مسلسل فى الموسم الرمضانى المقبل لعام 2022، من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة خلال الأيام القادمة التعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن موعد بدء التصوير.

يشار إلى أن النجمة منى زكى شاركت فى موسم شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "لعبة نيوتن" الذى حقق نجاح جماهيرى وقت عرضه، وشاركها فى بطولة العمل الفنان محمد ممدوح والفنان محمد فراج وسيد رجب إخراج وتأليف تامر محسن.