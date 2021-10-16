شكرا لقرائتكم خبر عن 121 مليون دولار من نصيب فيلم الأنيمشن PAW Patrol: The Movie والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الأنيميشن PAW Patrol: The Movie، إلى 121 مليون و897 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى منذ طرح العمل يوم 20 أغسطس الماضى، وكان قد حقق العمل 13 مليونًا و148 ألف دولار في افتتاحية الفيلم بـ 3184 دارعرض أمريكية.

وانقسمت إيرادات فيلم الأنيميشن PAW Patrol: The Movie بين 40مليونًا و97 ألف دولار بـ شباك التذاكر في دور العرض الأمريكية، و 81 مليونًا و 800 الف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

يدور فيلم PAW Patrol: The Movie عندما يصبح أكبر منافس لـ PAW Patrol ، الذى يدعى Mayor Humdinger، عمدة مدينة ويبدأ في إحداث الفوضى، يندفع Ryder ومجموعة الكلاب البطولية المفضلة لدى الجميع لمواجهة التحدي وجهاً لوجه، وذلك بينما يتعين على أحد الجراء مواجهة ماضيه في Adventure City، يجد الفريق المساعدة من حليف جديد، الكلب المحنك ليبرتي.

قام ببطولة فيلم الأنيمشن PAW Patrol: The Movie صوتيا كل من تايلر بيري، رون باردو، ويل بريسبان، كينجسلي مارشال، كيجان هيدلي، ايان ارميتاج، كالوم شونيكر، شايل سيمونز، ليلي بارتلام، كيم روبرتس، بول براونشتاين، مارساي مارتن.