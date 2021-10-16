نرمين الفقي تعلن انتهاء تصوير حكاية "على الهامش".. تعرف على موعد عرضها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة نرمين الفقي، عن انتهاء تصوير جميع مشاهد حكاية "على الهامش" بمسلسل "إلا أنا" بمحافظة الإسكندرية، والمقرر عرضها اليوم السبت في تمام الساعة 8 مساء على قناة DMC.

ونشرت نرمين، صورة من كواليس آخر يوم تصوير، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "فركش إلا أنا (على الهامش) في الإسكندرية.. أحلى كرو عمل بجد من قلبي، الكل جميل ومبتسم".

حكاية "على الهامش" هي الحكاية الرابعة من الموسم الثاني لمسلسل "إلا أنا"، بعدما عرضت قناة dmc حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدي الشامي وتامر نبيل وصفاء الطوخي، وحكاية "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزي، علي الطيب، وحكاية "بدون ضمان" بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد وإسلام جمال.

ومن ناحية أخرى، شاركت نرمين الفقي في رمضان الماضي 2021، في مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.