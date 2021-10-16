فن ومشاهير

بالأبيض والأسود.. هاني سلامة يخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

خضع الفنان هاني سلامة، لجلسة تصوير جديدة، شارك جمهوره ومتابعيه صورا منها.

ونشر سلامة، الصور عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وظهر خلالها بإطلالة أنيقة باللونين الأبيض والأسود.

يذكر أن أخر أعمال هاني سلامة مسلسل "بين السما والأرض" والذي عُرض في رمضان 2021، مع النجوم: دُرة، سوسن بدر، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، ونورهان وغيرهم.

"بين السما والأرض" سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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