محمد الفلاح - مجهولون يعتدون على دوللي شاهين.. ترقد بالمستشفى

السبت 16 أكتوبر 2021

تعرّضت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، الخميس، للاعتداء من قبل أشخاص مجهولين، بحسب ما أعلنه عصام ميلاد المستشار الإعلامي للفنانة.



وقال في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، الجمعة، إن الفنانة أصيبت بكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها ونقلت للمستشفى، بعد تعدي مجموعة من الأشخاص عليها.

وأضاف أنها نقلت الخميس للمستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد إصابتها بكدمات في وجهها، وخرجت صباح الجمعة بعد الاطمئنان على حالتها الصحية، مشيرًا إلى أنها لا تستطيع الحديث حاليا.

وأوضح أن دوللي شاهين حالتها النفسية سيئة، وترفض الحديث عن الأشخاص الذين تعدوا عليها بالضرب، وسوف تدلي بالتفاصيل بعد تحسن حالتها.

في السياق، نفى الفنان المصري منير مكرم عضو مجلس إدارة المهن التمثيلية معرفة النقابة لما تعرضت له دوللي شاهين.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية، إن النقابة لم يكن لديها أي معلومات عن هذه الواقعة.