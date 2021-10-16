تفاصيل حالة وائل كفوري بعد تعرضه لحادث مروع ونقله للمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت وسائل إعلام لبنانية، عن تفاصيل حالة النجم وائل كفوري، بعدما تعرض لحادث مروع وتم نقله إلى أحد المستشفيات.

وحسب موقع "النهار" اللبناني، فإن "كفوري" تعرض لحادث مروّع على طريق أوتوستراد جبيل، المسلك الغربي باتجاه بيروت، وتم نقله إلى مستشفى معونات جبيل للمعالجة، حيث يخضع للفحوص الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن رضوض (كدمات) في أنحاء جسده وأضرار جسيمة لحقت بالسيارة التي كان يقودها، حيث اصطدمت بقناة مياه لدى الضغط المفاجئ على الفرامل، ما أدى إلى تدهورها.

وطمأن الصديق المقرب لكفوري، الشاعر حبيب بو أنطون جمهور النجم اللبناني، وكتب عبر "تويتر": ‏‎"وائل بخير.. شكراً يا عدرا".

فيما كتبت النجمة نوال الزغبي عبر "تويتر": "ألف الحمدلله على السلامة يا وائل، الله رد عنك ورفقا دائما حاميتك".

وكان أعلن الإعلامى اللبناني دومينيك أبو حنا، أعلن تعرض النجم وائل كفوري لحادث سير مروع.

ونشر أبو حنا، صورا لسيارة وائل كفوري المتهشمة، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلق: "الحمد لله على السلامة للنجم وائل كفوري الذي تعرض لحادث سير مروع".

يذكر أن أخر أعمال وائل كفوري، أغنية على طريقة الديو مع النجمة أنغام وتحمل اسم "برضه بتوحشني"، من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.