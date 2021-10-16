أم كلثوم وحليم وأحمد زكي وابنه.. 40 صورة لنجوم الزمن الجميل على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة (تخيلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كنوع من التكريم لعدد من كبار نجوم الوطن العربي ممن رحلوا عن عالمنا ويفتقدهم الجمهور، وتحت شعار "مش ناسينكم"؛ نشر حساب "mgpexel" على موقع "إنستجرام"، صورا تخيلية لعدد من نجوم السينما والغناء المصري الراحلين عنّا، وهم على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي.

وممن ظهور في التصميمات، النجوم: أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، شادية، رشدي أباظة، ماجدة الصباحي، زبيدة ثروت، عمر الشريف، فريد شوقي، سعاد حسني، فؤاد المهندس، عبد المنعم مدبولي، يوسف شاهين، حسن حسني، محمود ياسين وشهيرة، أحمد زكي ونجله هيثم أحمد زكي، خالد صالح، نور الشريف، فاروق الفيشاوي، عزت أبو عوف، نعيمة الصغير، أحمد راتب، سمير غانم، دلال عبد العزيز، رجاء الجداوي، محمود الجندي، محمود عبد العزيز، يوسف شعبان، هند رستم، فاتن حمامة، سهير رمزي، وعادل أدهم.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مساء الخميس 14 أكتوبر الجاري، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد حفل الافتتاح حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، منى زكي، دينا الشربيني، منة شلبي، أحمد رزق، أروى جودة، شريف منير، نجلاء بدر، ورانيا يوسف وغيرهم، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وتقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.