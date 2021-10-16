نقل وائل كفوري للمستشفى بعد تعرضه لحادث مروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن النجم وائل كفوري تم نقله إلى أحد المستشفيات بعد تعرضه لحادث مروع.

وحسب موقع lebanon24، فإن "كفوري" تعرض لحادث سير مروع وقع على أوتوستراد جبيل، وتم نقله إلى أحد المستشفيات للعلاج.

وكان أعلن الإعلامى اللبناني دومينيك أبو حنا، أعلن تعرض النجم وائل كفوري لحادث سير مروع.

ونشر أبو حنا، صورا لسيارة وائل كفوري المتهشمة، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلق: "الحمد لله على السلامة للنجم وائل كفوري الذي تعرض لحادث سير مروع".

يذكر أن أخر أعمال وائل كفوري، أغنية على طريقة الديو مع النجمة أنغام وتحمل اسم "برضه بتوحشني".

الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.