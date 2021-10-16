درة ونسرين طافش يتألقن وروجينا وابنتها.. 50 صورة لنجوم الفن في ثاني أيام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- علاء أحمد:

ظهر الكثير من نجوم الفن على السجادة الحمراء في ثاني أيام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

ومن بين نجوم الفن الذين حضروا لمشاهدة عرض الفيلم المغربي الفرنسي "على صوتك" في مركز الجونة للمؤتمرات؛ أحمد داود وزوجته علا رشدي، لبلبة، درة، روجينا وابنتها، أكرم حسني، نسرين طافش، داود حسين، جمال سليمان، داليا البحيري، ميس حمدان، عصام السقا، تارا عماد، جميلة عوض وغيرهم.

فيلم "علي صوتك"، من إخراج نبيل عيوش، وهو إنتاج مشترك بين المغرب وفرنسا، وتدور أحداث الفيلم حول الرابر السابق أنس الذي يعمل في مركز ثقافي يقع في حي شعبي في الدار البيضاء، ويقوم بتشجيع طلابه لتتبع شغفهم والتعبير عن أنفسهم بحرية دون قيد من خلال فن الهيب هوب، وعُرض الفيلم عالميًا للمرة الأولى في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي 2021.

حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة هذا العام، شهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، ويقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.