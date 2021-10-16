السقا: أشاهد هذا الفيلم لأنسى الدنيا.. ونصحت ياسين بعدم "المقاوحة" في قدر ربنا

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

قال الفنان أحمد السقا إن هناك فيلما يحب مشاهدته مرارا وتكرارا، ويقع اختياره عليه كلما أراد أن ينسى الدنيا.

وأضاف السقا في مؤتمر صحفي أقيم ضمن برنامج تكريمه اليوم الجمعة في مهرجان الجونة السينمائي "لما أحب أنسى الدنيا بضلم أوضة صغيرة في البيت عندي واشغل فيلم إشاعة حب".

وعن نجله الأكبر ياسين السقا، تحدث قائلا "هو شاب عنده 19 سنة، عوده أخضر طفل كبير، لسه بيدرس وأتمنى كأب يكون ابن صالح، وبقوله لازم يبقى عنده طولة بال وصبر ومتقاوحش في قدر ربنا، لو فيه حاجة ربنا مش رايدهالي ومش عايزني اعملها وأنا حاولت مرة واتنين ومجاتش، خلاص يبقى نقطة رجوع ونقطة ومن أول السطر".

السقا حصل أمس الخميس 14 أكتوبر على تكريما من مهرجان الجونة السينمائي تحت عنوان جائزة الإنجاز الإبداعي، وسلمته التكريم الفنانة هند صبري.