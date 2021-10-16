"أنت طلعت عالمي".. رسالة عبد الباسط حمودة لمارك زوكربيرج تثير الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أثار الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، الجدل بتعليق له بـ"الإنجليزية" على صفحة مارك زوكربيرج مؤسس موقع "فيسبوك".

وحينما كتب زوكربيرج عبر "فيسبوك": "بدأت النسخ الاحتياطية المشفرة من طرف إلى طرف لـ WhatsApp في الظهور اليوم.. فخور بالفريق لاستمراره في القيادة على أمن محادثاتك الخاصة".

رد حمودة في تعليق له من خلال صفحته الرسمية قائلا: "كما ذكرت لك من قبل، لا يوجد نظام مشفر أو آمن بالكامل، ولابد من وجود ثغرات أمنية في التخزين السحابي، وهذا يسمح بالاستغلال من قبل طرف ثالث. هناك العديد من الإضافات في WhatsApp بها ثغرات. واجهة واتسآب عامة وتخضع لخصوصية المستخدمين بطرق مختلفة".

وعلّق الكثير من المتابعين المصريين على رسالة عبد الباسط حمودة لمارك زوكربيرج، ومن بين التعليقات: "وكنت زعلان أوي وسعد الصغير بيقول عليك Famous ده أنت طلعت عالمي"، "يعني مارك كاتب بالعربي وأنت كاتبله بالإنجليزي، الله عليك يا فخر الـBit by Bit"، "عبد الباسط حمودة أنا مش عارفني"، و"اضرب ولا تبالي" وغيرها.

يذكر أن أخر أغاني المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة أغنية "خليك في بيتك" من كلمات فضل الراوي، وألحان وتوزيع شريف حمدان.